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Депздрав Москвы опроверг данные о росте числа госпитализаций из-за ковида

Депздрав Москвы заявил об отсутствии роста числа госпитализаций с ОРВИ и ковидом

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Алексей Майшев/РИА Новости

Эпидемиологическая обстановка в столице РФ по ОРВИ, COVID-19 и пневмонии по своим показателям не выходит за рамки обычного периода сезонных заболеваний. Существенного роста числа госпитализаций людей с соответствующими диагнозами в городе не зафиксировано, сообщается в Telegram-канале Департамента здравоохранения Москвы.

Таким образом в ведомстве прокомментировали сообщения ряда СМИ, согласно которым возле Клинической инфекционной больницы №1 собралась пробка из как минимум из 20 машин скорой помощи. Журналисты отмечали, что у всех пациентов подозрения на пневмонию или коронавирус.

«Скопление машин скорой помощи <...> вызвано спецификой работы больницы. Существенного роста госпитализаций в городе нет. Эпидобстановка по таким заболеваниям как ОРВИ, пневмония, коронавирус соответствует обычному периоду сезонных заболеваний», — говорится в заявлении.

В департаменте уточнили, что на территории Клинической инфекционной больницы №1 могут в одно время находиться до 22 машин скорой помощи. Кроме того, в госпитале работают 11 боксов для приема больных.

Пока врачи осматривают пациентов, доставившие их машины скорой помощи отъезжают от больницы. При этом их место занимают другие транспортные средства, поэтому в часы пиковой нагрузки нахождение на территории госпиталя 20 машин скорой помощи является типичной ситуацией.

Представители ведомства подчеркнули, что в настоящее время в Москве нет дефицита коек для приема больных с пневмонией или COVID-19. То же касается мест для пациентов с другими инфекционными заболеваниями.

Ранее в РАН назвали один из самых эффективных способов защититься от заражения коронавирусом.

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