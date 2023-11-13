В Норвегии депутат признался в проблемах с психикой после краж из магазинов

Депутат однопалатного парламента Норвегии и бывший председатель леворадикальной партии Rødt Бьёрнар Мокснес, совершивший пять краж из продуктовых магазинов, признался в наличии у себя проблем с психическим здоровьем. О своей ситуации законодатель рассказал в ходе интервью для местной газеты VG.

Как сказал парламентарий, ему пришлось пережить «несколько сложных лет». Однако последствия до сих пор дают о себе знать, выражаясь в деструктивном поведении.

«Последнее проявление этого вы видите в последнем деле, другое вы видели летом. <...> Действительно трудно признаться самому себе и всем остальным, что у меня есть проблема с психическим здоровьем», — отметил Мокснес.

Он добавил, что за совершенные кражи получил штраф в размере 15 тысяч крон (более $1,3 тыс.). По данным издания, законодатель украл из продуктовых магазинов одну упаковку лосося и шесть пачек сыра.

В конце июля норвежский телеканал NRK сообщил, что Мокснес решил покинуть пост главы леворадикальной партии Rødt. Причиной послужило задержание парламентария за кражу брендовых очков.

Согласно информации СМИ, инцидент произошел в магазине беспошлинной торговли в аэропорту Гардермуэн в Осло. Депутат украл очки от компании Hugo Boss, что журналисты назвали одним из самых абсурдных событий в политике королевства.

Ранее в Липецкой области у пенсионерки украли деньги, выплатив пособие билетами «Банка приколов».