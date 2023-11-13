Самолет с эвакуированными из Газы россиянами приземлился в Москве

Самолет из Египта с эвакуированными из сектора Газа гражданами России приземлился в Домодедово, сообщает РИА Новости, ссылаясь на информационное табло в аэропорту.

Отмечается, что летевший из Каира Ил-76 МЧС РФ приземлился в Домодедово в 21:14 мск. На борту около 70 человек. В зале ожидания аэропорта их встречают представители МЧС и общественники.

До этого сообщалось, что число российских граждан, пересекших контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» и покинувших сектор Газа, почти достигло 100 человек.

12 ноября МЧС РФ заявило о начале эвакуации российских граждан из сектора Газа в Египет. На египетской территории был развернут оперативный штаб ведомства, где людям помогают оформить все необходимые документы для возвращения домой. В МИД РФ пообещали эвакуировать всех россиян из сектора Газа.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.