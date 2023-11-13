В Ленобласти юноша жестоко избил девушку, которая заняла детские качели

Разъяренный юноша напал на 15-летнюю школьницу в Ломоносовском районе Ленинградской области. Об этом сообщил телеканал «78».

Все произошло 11 ноября в поселке Яльгелево на территории детской площадки. По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», девочка пришла туда и заняла качели. Вероятно, именно это не понравилось женщине и ее племяннику. На видео, опубликованном в сети, видно, как молодой человек наносит потерпевшей удары по голове. В это время она лежит на асфальте, пытается закрываться руками и кричит.

Врачи диагностировали у пострадавшей черепно-мозговую травму, ушибы и ссадины. Агрессор вскоре был задержан и доставлен в полицию.

Как рассказали в пресс-службе регионального СК, следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц» в отношении юноши 2004 года рождения и женщины, родившейся в 1982 году.

Известно, что в момент нападения молодой человек находился в состоянии наркотического опьянения. На камеру попала только часть избиения, за кадром потерпевшую била и взрослая женщина.

Сейчас следователи решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Обстоятельства преступления уточняются.

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