Российский пенсионер обстрелял знакомого из травмата и пригрозил метнуть в него гранату

В Саратове под суд попал пожилой мужчина, угрожавший расправой своему знакомому. Об этом сообщает ИА «Регион64», ссылаясь на заявление областной прокуратуры.

Все произошло в конце апреля в доме на 3-й Силикатной улице. 74-летний местный житель поссорился ночью со своим знакомым. Пьяный пенсионер схватился за травматический пистолет и четыре раза выстрелил в оппонента, высказывая ему угрозы.

Затем стрелок отправился в гараж и вернулся обратно с ручной гранатой. Он продемонстрировал боеприпас потерпевшему и тут же выдернул предохранительную чеку с кольцом. По неназванной причине взрыва удалось избежать, и пенсионер стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по двум статьям.

За угрозы и незаконное хранение и ношение взрывчатых устройств подсудимого приговорили к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.

Ранее пенсионер стрелял из пистолета по машинам и пешеходам в Санкт-Петербурге.