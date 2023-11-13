В Курской области рассказали о состоянии пострадавшего в результате взрыва дрона

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале, что в результате взрыва боеприпаса, который скинул украинский беспилотник, был ранен мужчина.

«Сегодня в селе Горналь Суджанского района с украинского беспилотника был сброшен боеприпас. Ранение получил находившийся рядом с местом происшествия мужчина», — говорится в сообщении.

По словам главы региона, пострадавшего доставили в районную больницу и оказали первичную медицинскую помощь — удалили осколки. После этого мужчина был отпущен домой на амбулаторное лечение.

13 ноября сообщалось, что взрывное устройство было сброшено с украинского беспилотника в районе села Попово-Лежачи Глушковского района Курской области.

До этого Украина пригрозила ответными ударами по энергетической инфраструктуре России.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.