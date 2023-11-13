Финляндия запретила россиянам въезд в страну на велосипедах

Финляндия с 15 ноября введет запрет на въезд с территории России на велосипедах. Об этом сообщило посольство РФ на своем сайте.

«Согласно полученному уведомлению финских властей, с 00.00 часов 15 ноября 2023 г. Финляндия вводит запрет на пересечение границы со стороны России на велосипедах на неопределенный срок», — говорится в сообщении.

При этом дипломаты добавили, что аналогичные ограничения уже действуют с 9 ноября в пунктах пропуска Ваалимаа, Нуйямаа и Иматра. С российской стороны — это пункты пропуска Торфяновка, Брусничное и Светогорск.

В посольстве призвали россиян учитывать данную информацию при планировании поездок.

9 ноября стало известно, что крупнейшие пропускные пункты по пассажиропотоку, находящиеся в юго-восточной Финляндии, запретили въезд в страну на велосипедах из Российской Федерации. Речь идет о пунктах пропуска Нуйямаа, Иматра и ближайшем к Санкт-Петербургу — Ваалимаа. По словам очевидцев, финские пограничники информируют велосипедистов о новых правилах и возвращают в РФ. На месте пересечения границы для велосипедистов установлены запрещающие знаки.

Позже в пресс-службе российского Северо-Западного таможенного управления подтвердили, что пограничная служба Финляндии перестала пускать россиян в страну на велосипедах. Там отметили, что финские власти никаких официальных бумаг о соответствующем запрете в управление не прислали.

Финские пограничники связали запрет с наплывом нелегалов. По их данным, нелегальные иммигранты часто пользовались велосипедами для пересечения российско-финской границы.

Ранее в Финляндии заявили о важности сохранения Западом отношений с Россией.