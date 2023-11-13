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Второй самолет с эвакуированными из Газы россиянами вылетит из Каира 14 ноября

РИА Новости: 14 ноября в РФ вылетит второй самолет с покинувшими Газу россиянами

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Hatem Ali/AP

Второй самолет МЧС РФ, предназначенный для перевозки эвакуированных из сектора Газа российских граждан, должен вылететь из египетской столицы 14 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным агентства, самолет должен приземлиться в московском аэропорту Домодедово. При этом на борту воздушного судна будут находиться порядка 100 российских граждан, покинувших палестинский анклав и прибывших в Египет через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах».

«Предварительно, вылет второго транспортного самолета Ил-76 МЧС России запланирован из Каира на вторник», — утонил источник.

13 ноября пресс-служба МЧС РФ сообщила, что к текущему моменту из сектора Газа были эвакуированы 98 человек. Они покинули палестинский анклав, получив разрешение на пересечение КПП «Рафах».

Вывод россиян из сектора Газа начался 12 ноября. В тот же день на территории Египта был развернут оперативный штаб МЧС РФ, где эвакуированным людям помогают оформить документы для возвращения в родную страну.

Согласно информации министерств здравоохранения РФ, все покинувшие палестинский анклав россияне находятся в удовлетворительном состоянии. В связи с этим специалисты дали разрешение на их транспортировку.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ пообещали эвакуировать всех россиян из сектора Газа.

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