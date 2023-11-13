Агенты Секретной службы устроили стрельбу возле дома внучки Байдена

Агенты Секретной службы США, дежурившие у дома внучки американского президента Джо Байдена, открыли огонь по группе людей, которые пытались взломать машину. Об этом сообщает телеканал ABC.

По данным журналистов, злоумышленники пытались попасть в автомобиль, находившийся около дома Наоми Байден.

Секретная служба сообщила на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter), что некие люди пытались разбить окно припаркованного правительственного автомобиля, когда их заметили агенты. Затем произошла стычка, во время которой один из сотрудников открыл огонь из служебного оружия.

По предварительным данным, пострадавших нет. Преступникам удалось скрыться, их объявили в розыск.

Секретная служба при этом не раскрыла, кого именно охраняли агенты, отметив лишь, что угрозы для кого-либо из охраняемых лиц не было.

Агентство AP утверждает, что машина, в которую хотели попасть взломщики, принадлежала Секретной службе. Ее агенты, по данным журналистов, в тот день сопровождали внучку Байдена на прогулке по Джорджтауну.

В конце июля сообщалось, что Джо Байден впервые публично признал свою четырехлетнюю внучку. Речь о внебрачной дочери его сына Хантера. Нэви стала седьмой внучкой президента США. По словам Джо Байдена, он и его жена Джилл желают девочке самого лучшего будущего.

Ранее стало известно, что в ФБР препятствовали расследованию о коррупцию Байденов.