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Россиянке выдали пенсию билетами «Банка приколов»

Под Липецком пенсионерка получила часть пенсии купюрами «Банка приколов»

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Depositphotos

В Липецкой области у пенсионерки украли деньги, когда она получала пенсию. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Полиция узнала об инциденте после того, как родственница обманутой рассказала о ситуации. По словам россиянки, 89-летняя свекровь заметила, что часть пенсии ей выплатили фальшивыми купюрами. Женщина осталась без 12 тысяч рублей. Деньги пострадавшая получила в день, когда ей выдавали пенсию.

В результате полиция задержала работницу предприятия, которое оказывает услуги населению. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о краже. Фигурантке грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Часть средств пенсионерке уже вернули.

Ранее в Канске женщина подменила 670 тысяч рублей 91-летнего пенсионера фальшивыми купюрами.

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