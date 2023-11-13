Россиянке выдали пенсию билетами «Банка приколов»

В Липецкой области у пенсионерки украли деньги, когда она получала пенсию. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Полиция узнала об инциденте после того, как родственница обманутой рассказала о ситуации. По словам россиянки, 89-летняя свекровь заметила, что часть пенсии ей выплатили фальшивыми купюрами. Женщина осталась без 12 тысяч рублей. Деньги пострадавшая получила в день, когда ей выдавали пенсию.

В результате полиция задержала работницу предприятия, которое оказывает услуги населению. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о краже. Фигурантке грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Часть средств пенсионерке уже вернули.

Ранее в Канске женщина подменила 670 тысяч рублей 91-летнего пенсионера фальшивыми купюрами.