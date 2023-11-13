Илон Маск выступит на международной конференции AI Journey

Генеральный директор американской компании SpaceX Илон Маск выступит на российской конференции по искусственному интеллекту AI Journey. Об этом сообщают западные СМИ.

«Илон Маск станет спикером на международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению AI Journey 2023», — говорится в заметке главного редактора брюссельского портала EU Reporter Колина Стивенса.

В EU Reporter предполагают, что участие Маска в российской конференции может быть связано с недавним анонсом текстовой генеративной нейросети Grok от компании xAI. Она представляет собой чат-бота, который является потенциальным конкурентом ChatGPT.

Официально организаторы AI Journey 2023 не анонсировали участие Илона Маска в конференции. «Газета.Ru» направила в оргкомитет AI Journey запрос о подтверждении участия американского миллиардера в конференции. На момент публикации материала оргкомитет не ответил на запрос.

Ранее сообщалось, что основатель SpaceX и Tesla, а также глава X (Twitter) Илон Маск опубликовал примеры первых работ чат-бота Grok, который позиционируется как конкурент ChatGPT и других генеративных ИИ.

Напомним, Grok – это чат-бот и генеративный ИИ, разработанный стартапом Илона Маска xAI. От ChatGPT и прочих аналогичных сервисов Grok отличается тем, что он «обучен» на контенте из соцсети X. Вместе с тем база данных Grok обновляется в режиме реального времени за счет появления нового контента в X.