В Челябинске глава корейской диаспоры напал с мачете на человека

В Челябинске осудили главу корейской диаспоры после того, как он ударил человека. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу суда.

По версии следствия, у корейца завязался конфликт с другим мужчиной около магазина. В результате осужденный разрубил второму участнику конфликта кисть. В суде фигурант подчеркнул, что не хотел причинять вред пострадавшему.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде условного лишения свободы на срок два года с испытательным сроком два года. Помимо этого, он должен выплатить 500 тысяч рублей в качестве компенсации за причиненный вред.

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