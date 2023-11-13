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В Челябинске глава корейской диаспоры напал с мачете на человека

В Челябинске осудили главу корейской диаспоры за нападение с мачете на человека

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ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости»

В Челябинске осудили главу корейской диаспоры после того, как он ударил человека. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу суда.

По версии следствия, у корейца завязался конфликт с другим мужчиной около магазина. В результате осужденный разрубил второму участнику конфликта кисть. В суде фигурант подчеркнул, что не хотел причинять вред пострадавшему.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде условного лишения свободы на срок два года с испытательным сроком два года. Помимо этого, он должен выплатить 500 тысяч рублей в качестве компенсации за причиненный вред.

Ранее в Новосибирске семью мигрантов выдворили из России за хулиганство детей.

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