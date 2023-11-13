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Женщина оскорбила в отзыве владельца паба, в котором ее попросили заплатить за напитки

Британка оскорбила владельца паба, когда выяснилось, что за напитки надо платить

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Shutterstock

Британка решила, что в пабе разливают бесплатные напитки, и оскорбила в отзыве владельца заведения, который попросил у нее оплату. Об этом пишет Mirror.

Посетительница паба Red Lion & Sun на севере Большого Лондона решила, что может не платить за коктейли, и пила их в течение целого дня. Она сама наливала себе охлажденную маргариту из диспенсера, а затем возмутилась, когда у нее потребовали заплатить £12 за каждый выпитый стакан.

«За все годы работы автомата никто никогда так не поступал, и это ставит меня в тупик. Думать, что напитки можно брать бесплатно, — абсолютное безумие. Если бы это было так, то у нас была бы очередь на весь квартал, это просто глупое оправдание», — заявил бартендер.

Позже в отзыве на сайте TripAdvisor он прочитал, что женщина не увидела знаков, «объясняющих, что это не бесплатный напиток». Владельца заведения она назвала «грубым мужчиной» и «маленьким злобным человечком» и поставила его пабу три звезды.

«Я решила, что раз на стенде стояли чистые стаканы, то они бесплатные», — заключила британка.

После этого мужчина оставил на автомате надпись, которая гласит, что за напитки, которые посетители могут налить сами себе, необходимо платить.

Ранее немецкая пивоварня решила раздавать бесплатное пиво из-за пандемии COVID-19.

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