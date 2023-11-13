В Петербурге иномарка снесла мотоциклиста и проехалась ему по ногам

На Лиговском путепроводе в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на соцсети. Уточняется, что в результате аварии пострадал мотоциклист.

Как стало известно изданию, инцидент произошел вечером 12 ноября. Водитель, находясь за рулем BMW, в процессе перестроения не предоставил преимущества мотоциклу Honda, следовавшему в том же направлении. Результатом стало столкновение. Двухколесное транспортное средство опрокинулось, после чего иномарка проехала мотоциклисту по ногам.

На место ДТП прибыла карета скорой помощи. Мотоциклиста, находящегося в сознании, перенесли с дорожного полотна в машину медиков.

До этого на Кировоградской улице в Москве мотоциклист наехал на мать с ребенком, которые переходили улицу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавших доставили в медучреждение.

В конце октября в Калифорнии мотоциклиста госпитализировали после аварии с участием тарантула. Пара из Швейцарии ехала на арендованном автомобиле, но в какой-то момент заметила на пути крупного паука. Насекомое так напугало водителя, что он резко затормозил. В результате ехавший за ними канадский байкер врезался в машину.

Ранее сообщалось, что голый и неадекватный россиянин напал на мотоциклиста в Таиланде.