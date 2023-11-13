Недовольный отказом женщины россиянин устроил стрельбу в баре

В Петербурге мужчина угрожал женщине, которая отказалась с ним знакомиться. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на проспекте Просвещения, накануне вечером. Петербуржец выпил немного алкоголя и решил познакомиться с гостьей бара. Женщина не захотела продолжать общение, после чего мужчина начал ей угрожать. После этого россиянин достал пистолет.

Сотрудники заведения пытались успокоить дебошира, но сделать это не смогли. В результате мужчина открыл огонь по входной двери. Во время стрельбы никто не пострадал.

Силовики оперативно прибыли на место и задержали петербуржца. У него изъяли пистолет и направили в отделение для выяснения обстоятельств.

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