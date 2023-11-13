Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Недовольный отказом женщины россиянин устроил стрельбу в баре

В Петербурге мужчина открыл стрельбу в баре из-за отказа женщины

close
100%
Shutterstock

В Петербурге мужчина угрожал женщине, которая отказалась с ним знакомиться. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на проспекте Просвещения, накануне вечером. Петербуржец выпил немного алкоголя и решил познакомиться с гостьей бара. Женщина не захотела продолжать общение, после чего мужчина начал ей угрожать. После этого россиянин достал пистолет.

Сотрудники заведения пытались успокоить дебошира, но сделать это не смогли. В результате мужчина открыл огонь по входной двери. Во время стрельбы никто не пострадал.

Силовики оперативно прибыли на место и задержали петербуржца. У него изъяли пистолет и направили в отделение для выяснения обстоятельств.

Ранее в Дагестане мужчины устроили перестрелку из-за девушки.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий