В ДНР задержали завербованного украинскими властями диверсанта

Сотрудники правоохранительных органов задержали диверсанта, который намеревался взорвать инфраструктурные объекты на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Денис Пушилин.

Он отметил, что мужчину завербовали представители украинских властей. При этом перед диверсантом была поставлена задача — устроить теракты на местных объектах критической инфраструктуры, уточнил Пушилин.

По словам главы республики, в операции по задержанию нарушителя принимали участие правоохранители совместно с сотрудниками ФСБ России. Если бы им не удалось предотвратить взрывы на инфраструктурных объектах, это привело бы к серьезным последствиям в процессе обеспечения теплом жителей ДНР, подчеркнул руководитель региональной администрации.

10 ноября управление ФСБ России по ДНР сообщило о задержании в регионе украинского гражданина, принимавшего участие в подготовке покушения на директора одного из местных производственных объединений. Нападение произошло в Мариуполе.

По данным ведомства, в момент покушения задержанный находился в другой стране. Однако представители силовых структуры не стали раскрывать, кто именно подвергся нападению.

За два дня до этого сотрудники ФСБ взяли под стражу пособника украинской разведки. Мужчина проживал в Республике Бурятия и склонял российских военнослужащих к переходу на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее двух жителей города Донецка заподозрили в корректировке ударов украинских войск по населенному пункту.