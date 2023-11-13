Депутаты предложили дать регионам право запрещать продажу пива в домах

В Госдуму внесли законопроект, дающий российским регионам право запрещать на своей территории розничную продажу пива и иных слабоалкогольных напитков (сидр, пуаре, медовуха) в так называемых «наливайках». Соответствующий документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

«Анализ правоприменительной практики показывает, что запрет по <...> розничной продаже алкогольной продукции <...> не установлен», — говорится в пояснительной записке.

Таким образом, данные виды деятельности не лицензируются.

Авторами инициативы выступили депутаты партий «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду», «Новые люди» и сенаторы Совета Федерации. Согласно их информации, во многих регионах организации под видом общепитов продают алкоголь круглосуточно.

До этого Минпромторг РФ поддержал инициативу Государственной думы по поводу введения минимальных розничных цен (МРЦ) на пиво, медовуху, сидр и пуаре. Предполагается, что МРЦ защитит отечественный рынок от некачественной продукции, а также преградит путь к серому импорту.

Ранее Минпромторг предложил ввести минимальную розничную цену для пива в РФ.