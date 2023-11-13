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В Москве двое людей пострадали при падении строительных лесов

«360»: на месте стройки ТЦ в Москве пострадали двое рабочих при обрушении лесов

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

На юго-востоке Москвы обрушились строительные леса. В результате происшествия пострадали двое рабочих, передает телеканал «360» со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.

Происшествие случилось на объекте по улице Покровской. По информации источника, там строится трехэтажный торговый центр. Предполагается, что на рабочих обрушилась конструкция, которая сдерживала бетон.

На место прибыли спасатели и врачи, одного из пострадавших отправили в больницу с переломом ребер, предплечья и множественными ушибами.

Точные причины происшествия уточняются, о них сообщат позже.

На прошлой неделе строительные леса обрушились на месте строительства Храма Вознесения в Самаре, пострадали три человека, их госпитализировали с различными травмами тяжести.

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