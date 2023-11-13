Масштабная авария оставила без электричества 50 тысяч человек в Донецке

В Донецке порядка 50 тысяч абонентов внезапно остались без электричества в связи с серьезной аварией на высоковольтных подстанциях. Об этом заявили в пресс-службе министерства угля и энергетики Донецкой народной республики (ДНР), сообщает ТАСС.

Согласно информации ведомства, электричество частично отсутствует у жителей Ворошиловского, Киевского, Кировского, Куйбышевского и Ленинского районов Донецка.

По словам специалистов, для восстановления подачи света во все дома, необходимо заменить опоры линии электропередачи, на запусково-наладочные работы потребуется примерно три дня.

В материале поясняется, что днем ранее по техническим причинам отключили несколько высоковольтных подстанций в столице республики, оставив без электричества свыше 110 тысяч человек. Утром 13 ноября электроснабжение восстановили в части домовладений.

Незадолго до этого более шести тысяч жителей Первореченского района Владивостока остались без электричества из-за аварии на сетях.

Несколько районов Киева остались без света.