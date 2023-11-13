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«Кусочек солнца»: синоптик о погоде на неделе в Москве

Синоптик Шувалов: погода в Москве на предстоящей неделе будет переменчивой

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Ближайшие несколько дней в Москве будет моросить мелкий дождь, переходящий в мокрый снег, а в середине недели ожидается смена погоды. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«В среду дожди прекращаются, и здесь наряду с повышением давления, с понижением температуры появляются шансы на то, чтобы увидеть в небе небольшой кусочек солнца. Но без тепла. Температура в среду — от +1 до +3 градусов днем, в четверг около нуля, а в пятницу первый день климатической зимы, когда вся среднесуточная температура будет ниже нуля. Ночью до -5, днем до -3 градусов», — рассказал Шувалов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд до этого предупреждал, что грядущей зимой россиян ожидают экстремальные перепады температур. Такой прогноз, по его словам, коснется российской столицы, а также европейской и азиатской частей страны.

Диетолог Дуэйн Меллор отмечала, что с наступлением зимы люди зачастую употребляют больше жирной и калорийной пищи, а также пьют меньше воды. Такие действия, по ее словам, могут повысить риск появления расстройств пищеварения.

Ранее сообщалось, что в России почти вдвое выросли онлайн-продажи валенок.

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