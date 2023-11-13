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В Сибири неизвестный с ножом пытался убедить школьника, что его «просила подвезти мама»

В Новосибирске мужчина с ножом предложил школьнику подвезти его от имени матери

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Depositphotos

В Новосибирске вооруженный мужчина пытался заставить мальчика следовать за ним, якобы действуя от имени его матери. Об этом сообщает «Прецедент».

Все произошло 13 ноября в Октябрьском районе города. Школьник, который учится во второй смене, шел на занятия, когда столкнулся с подозрительным взрослым. Мужчина держал в руке нож и заявил ребенку, что его «попросила подвезти мама».

Тогда мальчик достал телефон и попытался связаться с матерью. Неизвестный растерялся, и подросток смог убежать. Он прислал родительнице сообщение, в котором написал, что ему угрожают.

«Я сразу набрала ему, он сказал, что смог убежать и уже в школе», — заключила женщина.

Она не смогла выяснить, как именно выглядел нападавший. Однако сын уточнил, что мужчина стоял возле детского сада и приблизился к нему, когда он проходил мимо. Полиция уже знает об этом инциденте.

Ранее в Петербурге женщина спугнула вооруженного грабителя криком о помощи.

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