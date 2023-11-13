В Подмосковье рассказали о новом способе поддержки самозанятых

Самозанятые, зарегистрированные на территории Подмосковья, могут бесплатно получить электронную цифровую подпись (ЭЦП) до 30 ноября 2023 года, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«ЭЦП необходима для подачи заявки на получение государственных услуг, в том числе центра «Мой бизнес» Подмосковья, а также для электронного документооборота. Узнать подробнее и подать заявку на получение ЭЦП можно на инвестиционном портале Московской области. Подробнее об услугах и образовательных мероприятиях для самозанятых можно узнать в телеграм-канале Мой бизнес | Московская область», — говорится в сообщении.

Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России. Куратором нацпроекта является первый вице-премьер Андрей Белоусов.