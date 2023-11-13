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В Красноярском крае собака спасла охотника от агрессивного медведя

В Красноярском крае медведь напал на охотника

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Depositphotos

В Красноярском крае медведь напал на охотника. Об этом сообщает Telegram-канал «Эвенкийская жизнь».

Инцидент произошел в 60 километрах от поселка Суринда. Мужчина вместе с собакой совершал обход охотничьего участка «Монмоко». В этот момент он услышал лай собаки и бросился к ней.

На месте россиянин заметил медведя, который выходил из берлоги. Выяснилось, что питомец разбудил крупного хищника.

Медведь набросился на мужчину и успел травмировать ему голову, лицо и левое плечо. Собака начала кусать медведя за задние лапы и таким образом смогла отвлечь внимание животного.

Мужчина сел на ездового оленя и уехал с места. Первую помощь ему оказала жена, на следующий день его доставили в больницу. На данный момент охотник находится в удовлетворительном состоянии.

Ранее в Якутии на двух работников Чаядинского месторождения напал медведь.

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