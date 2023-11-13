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Отара Кушанашвили проверят на инсценировку инфаркта и дискредитацию армии

Mash: прокуратура проверит телеведущего Кушанашвили на инсценировку инфаркта

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Телеграм-канал «КАКОВО?! | Отар Кушанашвили»

Генпрокуратура РФ проверит телеведущего Отара Кушанашвили на предмет ложного вызова и инсценировки болезни. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, подозрения в инсценировке инфаркта миокарда с целью самопиара появились после того, как Кушанашвили записал видеообращение о том, что отомстит тем, кто распространяет слухи о его здоровье.

Журналисты пишут, что 12 ноября телеведущего действительно отвозили в больницу, после чего тот, отказавшись от госпитализации, поехал домой и по пути туда снял видео. Ролик якобы увидели медики и удивились неуважению к их работе.

Параллельно, сообщает канал, на ситуацию обратили внимание в организации «Армия защитников отечества», руководитель которой Иван Отраковский обвинил Кушанашвили в «грязном хайпе», припомнил ему критику российских властей и СВО и написал заявление в прокуратуру с просьбой дать оценку действиям телеведущего.

Накануне сообщалось, что Отара Кушанашвили увезли в реанимацию с сердечным приступом из ресторана в центре Москвы. Продюсер и жена ведущего заявляли, что причиной случившегося стало переутомление.

Ранее сообщалось о госпитализации актера Юрия Соломина.

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