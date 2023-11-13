«Дьявольская фигура» обнаружена на 230-летней картине после реставрации

На 230-летней картине после реставрации нашли «фигуру дьявола», пишет New York Post.

Изображение нашли на картине британского художника XVIII века Джошуа Рейнольдса. Сюжет полотна основан на сцене из произведения Шекспира. После того, как эксперты по живописи осмотрели изображение «дьявола», они пришли к выводу, что ранее он был закрашен и покрыт несколькими слоями лака.

«Участок реставрации с этим демоном был особенно трудным. Поскольку он находится в тени, он был окрашен земляно-коричневыми и темными цветами, которые всегда сохли медленнее, вызывая эффект усадки. Из-за слоев, добавленных ранними реставраторами, получилась вот такая путаница», — говорится в заявлении.

После реставрации картина, написанная в 1789 году в качестве коммерческого заказа, была выставлена в галерее в Сассексе.

«Рейнольдс всегда труден для реставраторов из-за его экспериментального подхода к работе. Он часто использовал необычные материалы в краске из-за стремления к эффектам, которых он хотел достичь», — добавили специалисты.

Ранее в Германии сотрудник музея воровал картины и продавал их на аукционе.