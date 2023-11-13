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На Украине анонсировали процессуальные действия в отношении украинских генералов

Нардеп Гончаренко: в отношении генералов ВСУ проведут процессуальные действия

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РИА «Новости»

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что в отношении украинских генералов в ближайшие дни будут проведены процессуальные действия. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«На этой неделе будут процессуальные действия по генералам. Банковая (на этой улице расположен офис украинского президента Владимира Зеленского. — «Газета.Ru») делает свой ход», — написал Гончаренко.

Другие подробности и свои источники нардеп не привел.

12 ноября генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил о желании, чтобы главком армии Валерий Залужный выдвинул свою кандидатуру на пост президента Украины. Вопрос возможного президентства Залужного возник после того, как в СМИ появились данные о разногласиях Зеленского и военачальника.

До этого в США назвали чепухой доводы Зеленского об отмене выборов на Украине.

Ранее в Раде назвали причину увольнения всех заместителей министра обороны Украины.

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