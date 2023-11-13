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В Екатеринбурге поезд на высокой скорости сбил автомобиль

В Екатеринбурге поезд протаранил автомобиль

В Екатеринбурге поезд врезался в машину марки Volkswagen. Об этом сообщает ГУ МВД России по Свердловской области.

Инцидент произошел на железнодорожном переезде на улице Монтажников. По предварительной информации, водитель выехал на дорогу несмотря на то, что проезд был запрещен. В результате поезд сбил машину.

«Автомобиль получил серьезные механические повреждения», — сообщается в публикации.

Водитель пострадал, о его состоянии и характере травм не сообщается. Приехавшие на место медики оказали мужчине необходимую помощь.

На данный момент Госавтоинспекция проводит проверку и выясняет обстоятельства произошедшего.

Ранее под Калугой пенсионерка перепутала педали в иномарке и влетела в остановку.

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