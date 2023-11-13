Врач назвал ошибки, которые совершают люди в период пониженного атмосферного давления

Одной из главных ошибок метеозависимых людей в период пониженного атмосферного давления является работа на износ, рассказал «Москве 24» врач-кардиолог, старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

По его словам, на здоровых людях скачки атмосферного давления могут никак не отражаться, однако люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут столкнуться с проблемами.

«При пониженном атмосферном давлении людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями прежде всего нужно стараться не работать на износ. Причем речь не только про физический труд, а про любую нагрузку, которая может повлиять на организм. Ему будет сложно справляться и с внутренними проблемами, и с внешними. Лучше в этот день полениться», — сказал врач.

Помимо этого, в такой период ошибками являются отсутствие здорового сна и употребление энергетиков, кофе и алкоголя, способствующего сгущению крови. Кондрахин советует также меньше курить, исключить стресс, следить за артериальным давлением и не забывать принимать лекарства, которые назначил врач. Если такие рекомендации не помогли, стоит обратить к специалисту, заключил кардиолог.

Врач-ревматолог сети «Клиника Фомина» Валерия Король до этого рассказала «Газете.Ru», что боль в суставах в ответ на перемену погоды может быть связана с изменением барометрического или атмосферного давления.

Ранее врач дала советы, которые помогут пережить скачки атмосферного давления.