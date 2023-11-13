Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Врач назвал ошибки, которые совершают люди в период пониженного атмосферного давления

Врач Кондрахин: в период пониженного атмосферного давления не стоит пить кофе

close
100%
Shutterstock

Одной из главных ошибок метеозависимых людей в период пониженного атмосферного давления является работа на износ, рассказал «Москве 24» врач-кардиолог, старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

По его словам, на здоровых людях скачки атмосферного давления могут никак не отражаться, однако люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут столкнуться с проблемами.

«При пониженном атмосферном давлении людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями прежде всего нужно стараться не работать на износ. Причем речь не только про физический труд, а про любую нагрузку, которая может повлиять на организм. Ему будет сложно справляться и с внутренними проблемами, и с внешними. Лучше в этот день полениться», — сказал врач.

Помимо этого, в такой период ошибками являются отсутствие здорового сна и употребление энергетиков, кофе и алкоголя, способствующего сгущению крови. Кондрахин советует также меньше курить, исключить стресс, следить за артериальным давлением и не забывать принимать лекарства, которые назначил врач. Если такие рекомендации не помогли, стоит обратить к специалисту, заключил кардиолог.

Врач-ревматолог сети «Клиника Фомина» Валерия Король до этого рассказала «Газете.Ru», что боль в суставах в ответ на перемену погоды может быть связана с изменением барометрического или атмосферного давления.

Ранее врач дала советы, которые помогут пережить скачки атмосферного давления.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий