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В МО заявили о свертывании части работ США по военной биологии

Генерал Кириллов: США свернули часть работ по военной биологии из-за РФ

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picture-alliance/Godong/Global Look Press

Соединенные Штаты Америки решили свернуть часть своих исследований по военной биологии после заявлений российского Минобороны. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Чаще всего они [Штаты] отмалчиваются. Иногда им дают указание не реагировать вообще. Часть работ они свернули, и мы считаем, что это наше достижение», — ответил Кириллов на вопрос о том, как США реагируют на его заявления.

Как отметил генерал, России удалось донести свою точку зрения до многих государств, которые теперь выясняют, чем американское минобороны занимается на их территории.

До этого Кирилов заявлял, что США продолжают контролировать деятельность ряда биолабораторий на Украине, поскольку хотят возобновить их работу после завершения конфликта. По мнению генерала, в Штатах сохраняют повышенный интерес к исследованиям в стране.

Ранее генерал Кириллов сообщил, что во Львове отработали возможную биологическую провокацию против РФ.

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