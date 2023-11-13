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Портал Госуслуг предоставит новые возможности для студентов

На Госуслугах с 2024 года появятся электронные зачетки и студенческие билеты

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РИА Новости

На портале Государственных услуг появятся электронные зачетные книжки, студенческие билеты и другие документы, подтверждающие обучение. Соответствующий проект постановления опубликован на портале проектов нормативных актов.

Новыми услугами смогут воспользоваться студенты бакалавриата, специалитета, магистратуры, а также ординаторы и аспиранты, говорится в сообщении Минцифры в Telegram-канале.

Эти документы позволят пройти на территорию университета, студент сможет отслеживать свою успеваемость, а также приобрести билеты со скидкой на поезда дальнего следования, электрички, оформить льготный проездной на городской транспорт, не предъявляя при этом бумажных документов.

Однако электронный студенческий не отменит обычный, оба документа будут действовать. Электронный билет можно показать на экране телефона при необходимости.

Ранее стало известно, как россияне относятся к онлайн-госуслугам.

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