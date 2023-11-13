Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Невеста пригласила бывших девушек жениха стать ее подружками на свадьбе

World of Buzz: невеста в Китае позвала на свадьбу бывших девушек жениха

close
100%
Pixabay

Невеста из Китая пригласила на свадьбу бывших девушек жениха в качестве своих подруг, пишет World of Buzz.

Жених признался, что не подозревал о таком сюрпризе от невесты, поэтому был «потрясен» увиденным. Несмотря на старых знакомых мужчины, свадьба прошла гладко, без каких-либо нежелательных драм.

Невеста же призналась, что реакция возлюбленного ее приятно удивила. По ее словам, поведение жениха четко дало понять, что у него не осталось никаких чувств к своим бывшим девушкам. Однако пользователям соцсетей поступок молодой жены не понравился.

«Даже если ничего не произошло, приглашать бывших мужа в подружки невесты — не лучшая идея», — уверены люди.

Ранее невеста из Малайзии пожаловалась, что к ней на свадьбу пришли незнакомцы, съели всю еду и напугали других гостей.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий