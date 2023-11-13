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На Украине мобилизовали водителя, который привез детей-спортсменов на соревнования

На Украине водителя автобуса детской сборной забрали в военкомат

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Depositphotos

На Украине в военкомат отправили водителя автобуса, который привез детей-спортсменов в Ужгород. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

В Ужгороде мужчина остановился в одном из хостелов. По информации журналистов, там его задержали ночью. При задержании присутствовали сотрудники территориального центра комплектования и полицейские.

Несмотря на то, что украинец был единственным водителем для спортсменов, его отправили в военкомат. Там ему запретили связываться с близкими и тренерами, после чего отобрали телефон.

Работники быстро отправили задержанного на врачебную комиссию, затем мужчина поехал в учебный центр в Чернигове.

Чтобы спортсмены смогли вернуться домой, перевозчик подготовил другого водителя. За ключами от автобуса в военкомат пришлось отправить девушку.

Ранее в Бресте женщина подожгла два автомобиля под влиянием мошенников с Украины.

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