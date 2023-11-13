Врач рассказал, как курение влияет на лечение рака

Курящие люди тяжелее переносят рак и лучевую терапию, поэтому отказ от этой вредной привычки поможет улучшить результаты лечения и увеличить продолжительность жизни таких пациентов. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал онколог, радиотерапевт Денис Романов.

Врач добавил, что курение повышает вероятность развития рака и злокачественного течения болезни.

«Уже много работ, которые показывают, что отказ от курения благоприятно будет влиять на результаты лечения, на переносимость, на отдаленные результаты вплоть до продолжительности жизни этих пациентов», — отметил Романов.

По его словам, тем, кто не может полностью отказаться от курения, стоит хотя бы постараться снизить дозу потребления сигарет.

«Как еще вариант — переход на продукты модифицированного риска или заменители сигарет. Самый худший вариант потребления никотина — это классическая сигарета с вот этим ее горением, с дымом, с огромным ассорти вредных веществ, которые человек вдыхает», — заключил онколог.

Ученые из Института исследования рака Онтарио (OICR) до этого выяснили, что курение препятствует работе белков, необходимых для борьбы с раком, тем самым повышая риск развития опухолей и затрудняя их лечение.

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