Врач рассказала, какой показатель индекса массы тела опасен для здоровья

Индекс массы тела, превышающий отметку 30, говорит о наличии ожирения, что может способствовать развитию многих проблем со здоровьем. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

Она пояснила, что данный показатель помогает определить, если ли у человека избыточный вес. Его можно рассчитать вручную по формуле или с помощью онлайн-калькулятора. В норме индекс массы тела должен находиться в диапазоне от 18 до 25. В случае избыточного веса показатель составляет от 25 до 29,9. При этом превышение этих чисел говорит об ожирении, которое несет угрозу для здоровья.

«Потому как происходят метаболические изменения в организме. Нарушается углеводный обмен, страдает сердечно-сосудистая система, накапливается абдоминальный жир (в области живота. — прим. ред.)», — предупредила врач.

Она уточнила, что еще одним важным показателем является измерение окружности талии человека. По ее словам, у женщин он должен составлять не более 80 см, у мужчин — 94.

«От этих цифр тоже зависит состояние здоровья, так как абдоминальное ожирение является фактором риска для многих метаболических проблем», — заключила Королева.

9 ноября сообщалось, что мужчины с индексом массы тела, находящимся в пределах нормы, могут иметь скрытый лишний вес и ожирение, которое повышает риск развития нескольких видов рака.

Ранее ученые выяснили, как масса тела влияет на личность человека.