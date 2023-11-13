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В России призвали ввести 39-часовую рабочую неделю

Сенатор Гибатдинов призвал ввести 39-часовую рабочую неделю в России

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Shutterstock

В России необходимо законодательно закрепить 39-часовую рабочую неделю вместо 40-часовой, чтобы пятница была сокращенным рабочим днем для всех граждан. С таким предложением выступил член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов. О своем законопроекте он рассказал «Парламентской газете».

«Несмотря на шутки из разряда «это всего лишь час», именно этот час служит дополнительным временем для эмоционального восстановления. В случае принятия проекта федерального закона эта мера может стать началом переходного периода к новым условиям трудовой деятельности. Инициатива в целом привлекает внимание к проблемам современного человека», — отметил Гибатдинов.

Он уточнил, что работодатели поддерживают данную инициативу. По его словам, многие из них и так позволяют свои сотрудникам уходить в пятницу раньше. Сенатор также добавил, что правильный баланс отдыха и работы поможет повысить производительность труда в стране.

В середине октября опрос «Работы.ру» показал, что почти треть россиян хотели бы сократить количество рабочих часов в неделю. Еще 30% выступили за уменьшение числа рабочих задач, а 29% хотят перейти на удаленный или гибридный формат работы.

Ранее социолог объяснил, почему женщинам сложнее найти работу в маленьких компаниях.

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