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Уборщик бросил работу и стал профессиональным танцором балета в 53 года

Oddity Central: в Китае уборщик стал танцором балета в 53 года

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Уборщик из Китая уволился с работы, чтобы стать профессиональным танцором балета, пишет Oddity Central. Это была его детская мужчины, которую он осуществил в 53 года.

Как рассказал Лю Цзыцин, он поклонник балета, сколько себя помнит. Первое свое представление китаец посетил с родителями, когда был еще ребенком, в начале 1960-х годов. Но в то время мужчине было не до танцев — с ранних лет ему нужно было много работать, чтобы помогать семье.

Лю долгое время был фермером, но в итоге пошел работать дворником, чтобы сводить концы с концами. Однако мысль о балете и сцене не оставила его даже спустя столько времени, и в 53 года Цзыцин стал танцором.

«Все эти годы я думал о танцах. Однажды я увидела по телевизору курс базовой подготовки по балету, и это зародило во мне мысль, что мне следует попробовать научиться танцевать», — рассказывает мужчина.

По словам китайца, стать артистом балета в 53 года — не самая простая задача. Большинство друзей его не понимали, но Лю игнорировал их всех, потому что нашел поддержку у своей семьи, которая всегда очень поддерживала его страсть к танцам.

«Раньше у меня были проблемы с желудком. После регулярных занятий танцами они исчезли», — добавляет он.

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