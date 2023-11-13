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Синоптик рассказал, какой день станет самым холодным на неделе в Москве

Синоптик Шувалов: пятница станет самым холодным днем на неделе в Москве

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Depositphotos

Самым холодным днем на этой неделе в Москве станет пятница, 17 ноября, температура в этот день составит -3...-5°C. Об этом «Москве 24» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«На этой неделе мы попрощаемся с осенью и погода покажет свой зимний характер», — отметил синоптик.

Он уточнил, что во вторник, 14 ноября, днем в столице ожидается +3...+5°C, ночью заморозков не будет. Однако в следующие дни погода поменяется. Так, в среду, 15 ноября температура понизится до 0°C, ночью она составит примерно 0…-1°C, днем — 0…+2°C.

«С прогнозом на выходные дни я бы немного повременил... Может выдаться холодная суббота. В воскресенье ожидается подход фронтального раздела с запада. Может быть снег довольно приличный и температура порядка 0…-2°C», — заключил Шувалов.

На сайте Гидрометцентра России до этого сообщили, что в этот понедельник в Москве ожидаются умеренные осадки и температура в диапазоне от +2 до +4°C. При этом по сравнению с воскресеньем спад температуры составит около 4°C. Тогда дневная температура в столице превысила +8°C.

Ранее синоптик рассказал, когда в Москве выпадет снег.

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