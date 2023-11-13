Жена Отара Кушанашвили назвала стресс причиной его приступа

Телеведущий Отар Кушанашвили пережил приступ на фоне усталости, заявила его супруга Ольга. Шоумен почти не отдыхал, имел очень плотный график работы, а также находился в состоянии стресса, рассказала она телеканалу «360».

«Мало сна, по два-три часа в сутки, много работает, определенный стресс испытал человек. На почве этого был вызван приступ», — рассказала Ольга.

По ее словам, сейчас ведущий чувствует себя хорошо, выполняет предписания врачей, его состояние стабилизировалось. Через несколько дней ему предстоит повторный визит к врачу.

Напомним, телеведущий попал в реанимацию накануне вечером. Сообщалось, что у него был сердечный приступ. В тот же вечер шоумен записал видеообращение, в котором в нецензурной форме пообещал отомстить всем, кто распространяет слухи о его здоровье.

Продюсер ведущего Виктор Ладненко также заявлял, что причиной его приступа стала тяжелая нагрузка на работе.