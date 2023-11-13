Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Жена Отара Кушанашвили назвала стресс причиной его приступа

Жена Кушанашвили назвала стресс и усталость причинами его сердечного приступа

close
100%
otar.kushanashvili/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущий Отар Кушанашвили пережил приступ на фоне усталости, заявила его супруга Ольга. Шоумен почти не отдыхал, имел очень плотный график работы, а также находился в состоянии стресса, рассказала она телеканалу «360».

«Мало сна, по два-три часа в сутки, много работает, определенный стресс испытал человек. На почве этого был вызван приступ», — рассказала Ольга.

По ее словам, сейчас ведущий чувствует себя хорошо, выполняет предписания врачей, его состояние стабилизировалось. Через несколько дней ему предстоит повторный визит к врачу.

Напомним, телеведущий попал в реанимацию накануне вечером. Сообщалось, что у него был сердечный приступ. В тот же вечер шоумен записал видеообращение, в котором в нецензурной форме пообещал отомстить всем, кто распространяет слухи о его здоровье.

Продюсер ведущего Виктор Ладненко также заявлял, что причиной его приступа стала тяжелая нагрузка на работе.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий