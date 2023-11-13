Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Беременную россиянку отказывались пускать на самолет в Петербурге

Сотрудники «Уральских авиалиний» не хотели пускать беременную пассажирку на борт

close
100%
Freepik

Сотрудники «Уральских авиалиний» не захотели пропускать беременную женщину на борт и оказались в центре скандала. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел в аэропорту Санкт-Петербурга. Рейс, следовавший в Екатеринбург, задержали на несколько часов. Беременная женщина и ее жених решили подождать в кафе, из которого они могли наблюдать за изменениями на электронном табло.

Когда объявили о посадке, пара сразу же вышла из заведения и направилась к пункту регистрации. Однако сотрудники заявили, что россияне опоздали. Пассажирку пропустили только после того, как она рассказала о беременности.

«Мужчину моего собирались выгнать. Когда женщина увидела, что их снимают, сказала, что пустит его, только если он удалит видео», — поделилась клиентка компании.

В результате пара смогла вернуться в Екатеринбург на этом рейсе. В авиакомпании пообещали позже прокомментировать инцидент.

Ранее в Москве спасли беременную женщину с редким циррозом печени.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий