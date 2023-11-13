Беременную россиянку отказывались пускать на самолет в Петербурге

Сотрудники «Уральских авиалиний» не захотели пропускать беременную женщину на борт и оказались в центре скандала. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел в аэропорту Санкт-Петербурга. Рейс, следовавший в Екатеринбург, задержали на несколько часов. Беременная женщина и ее жених решили подождать в кафе, из которого они могли наблюдать за изменениями на электронном табло.

Когда объявили о посадке, пара сразу же вышла из заведения и направилась к пункту регистрации. Однако сотрудники заявили, что россияне опоздали. Пассажирку пропустили только после того, как она рассказала о беременности.

«Мужчину моего собирались выгнать. Когда женщина увидела, что их снимают, сказала, что пустит его, только если он удалит видео», — поделилась клиентка компании.

В результате пара смогла вернуться в Екатеринбург на этом рейсе. В авиакомпании пообещали позже прокомментировать инцидент.

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