Россиянам рассказали о пользе супов для организма

Первые блюда, то есть супы, полезно включать в свой рацион, потому что они являются легким источником белка. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала нутрициолог, эндокринолог Верина Ермошина.

По ее словам, особая ценность в них заключается в бульоне. Он особенно важен для людей, у которых ослаблен иммунитет или есть дефицит соляной кислоты. При этом качество бульона имеет большее значение, чем наполнение супов, уточнила эксперт. Она посоветовала варить первые блюда из фермерской курицы, индейки или кролика.

«А дальше вы можете их заполнять, но не горохом, а лучше капустой. Не макаронами — там глютен», — заключила нутрициолог.

В конце октября профессор диетологии Дейтонского университета (США) Колби Тиман рассказал, что куриный суп может снять заложенность носа при простуде за счет снижения количества лейкоцитов, которые перемещаются к воспаленным тканям носовых пазух. Кроме того, по его словам, куриный суп также может стимулировать усвоение питательных веществ и устранять нарушения пищеварения.

Ранее диетолог рассказала, какой суп является самым полезным для здоровья пожилых.