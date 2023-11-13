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Минобороны РФ прокомментировало сообщение о «переброске» войск

РБК: Минобороны РФ назвало провокацией сообщение о переброске войск «Днепр»

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Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Министерство обороны России прокомментировало ситуацию с появлением в агентствах сообщения о перегруппировке российских войск. Представители Минобороны заявили изданию РБК, что считают данные сообщения провокацией.

«Рассылка ложного сообщения о «перегруппировке» войск в районе Днепра якобы от имени пресс-центра Минобороны России является провокацией», — говорится в сообщении.

13 ноября госагентства ТАСС и РИА Новости сообщили, что российское Минобороны приняло решение перебросить группировку «Днепр» восточнее реки Днепр, но позже новость была удалена.

В сообщении говорилось, что командование группировки оценило сложившуюся ситуацию и решило перебросить войска «на более выгодные позиции к востоку от Днепра».

Ранее Шойгу рассказал о военных учениях России на Украине.

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