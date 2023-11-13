Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины

Воздушную тревогу объявили в Николаевской и Кировоградской областях Украины, а также в подконтрольной киевским властям части Херсонской области. Об этом говорят данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, передает РИА Новости.

Согласно информации по карте, в 10:42 (мск) сигнал тревоги прозвучал в Николаевской области, в 11:02 (мск) воздушную тревогу объявили в Кировоградской области.

До этого сообщалось, что в Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской и Николаевской областях Украины прозвучали сирены воздушной тревоги.

10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине призвали отказаться от длинных воздушных тревог ради прибыли.