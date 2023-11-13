Информагентства сообщили о переброске войск РФ, но позже аннулировали сообщение

Российские госагентства ТАСС и РИА Новости сообщили, что Министерство обороны РФ приняло решение перебросить войска восточнее Днепра, но спустя несколько минут новость аннулировали.

В сообщении говорилось, что командование группировки «Днепр», оценив сложившуюся ситуацию, решило перебросить войска «на более выгодные позиции к востоку от Днепра». Заметка об этом находилась на главной РИА Новости.

Кроме того, отмечалось, что после перегруппировки «Днепр» «высвободит часть сил, которые будут задействованы для наступления на других направлениях».

РИА Новости также писало, что «командующий объединенной группировкой российских войск согласился с выводами командования «Днепра» и приказал начать передислокацию войск».

Официального комментария по этому поводу от Минобороны РФ не поступало.

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