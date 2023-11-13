В российском городе мужчина бросил гранату за забор поликлиники

В Санкт-Петербурге молодой мужчина бросил через забор поликлиники №97 гранату. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел 12 ноября у медицинского учреждения на улице Кустодиева в Выборгском районе города. По данным СМИ, мужчина в светлых джинсах и коричневой куртке с громким криком «там бомба» перебросил пакет на территорию поликлиники.

После случившегося пакет приехали осматривать полицейские и взрывотехники Росгвардии. В нем правоохранители обнаружили муляж гранаты Ф-1 без взрывчатого вещества, но с механической частью запала. Боеприпас признали неопасным.

Нарушителя порядка разыскивает полиция.

Ранее житель Иркутской области забросил гранату в машину своего должника.