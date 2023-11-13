В ДНР задержали гражданина Украины за подготовку диверсии

Спецслужбы Донецкой народной республики задержали гражданина Украины по подозрению в подготовке диверсии на объектах жизнеобеспечения для срыва отопительного сезона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления Федеральной службы безопасности России по региону.

Отмечается, что задержанный действовал по заданию спецслужб Украины. Он собирал информацию о предприятиях энергетической инфраструктуры для дальнейшего нанесения максимального ущерба их безопасности и вывода из строя. Полученные сведения подозреваемый передавал украинской стороне при помощи мессенджеров и социальных сетей.

По результатам проверки в отношении украинца будет дана процессуальная оценка.

Также сообщалось, что ФСБ арестовала жителя Дивногорска Красноярского края по подозрению в передаче Службе безопасности Украины информации о месторасположении российских воинских частей и объектов энергетической инфраструктуры.

На прошлой неделе Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина России по фамилии Блинов по статье УК РФ о государственной измене.

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