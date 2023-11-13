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Мужчина открыл стрельбу по общественному транспорту в Калуге

Житель Калуги открыл огонь по общественному транспорту

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В дежурную часть УМВД России по городу Калуге поступило сообщение о стрельбе по общественному транспорту. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Прибывшие на место правоохранители установили, что 40-летний местный житель покинул автобус, в котором ехал, и выстрелил из пневматического пистолета в стекло водительской двери. Злоумышленник скрылся с места преступления, однако его удалось задержать.

Следственный отдел УМВД России по Калуге возбудил в отношении калужца уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ — «Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Пистолет у него изъяли.

Расследование продолжается. Мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

На прошлой неделе сообщалось, что в Дагестане посетители ресторана устроили перестрелку из-за девушки. Огонь был открыт из-за того, что один из мужчин шлепнул девушку по ягодице.

Ранее сообщалось, что в Петербурге поймали троих подростков, стрелявших по ребенку из украденного пистолета.

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