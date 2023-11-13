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Белгородский губернатор отреагировал на сообщения о о попытке захода ДРГ в регион

Гладков опроверг информацию о попытке захода ДРГ в Белгородскую область

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг сообщения, что ночью на границе диверсанты предприняли попытку прорваться на территорию региона, передает РИА Новости.

Во время оперативного совещания глава региона обратился к первому замглавы Шебекинского округа Андрею Ноздрачеву с вопросом, случались ли ночью какие-либо инциденты на границе Шебекино. Ноздрачев ответил, ничего такого не происходило.

«Еще одна фейковая информация, которую пытаются разогнать для увеличения аудитории», — резюмировал губернатор Белгородской области.

11 ноября украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) из пяти человек безуспешно попыталась прорваться на территорию Белгородской области.

8 ноября советник главы Донецкой народной неспублики Ян Гагин сообщал, что украинская ДРГ была уничтожена под Донецком.

25 октября глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что две группы диверсантов из Украины были ликвидированы в районе населенного пункта Вербовое на линии фронта в Запорожской области.

Ранее разведчики уничтожили украинскую ДРГ, которой командовал французский офицер.

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