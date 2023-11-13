В России задумались о повышении штрафов за недобросовестные поставки горючего

В России рассматривают вопрос о повышение штрафов для предприятий и введении уголовной ответственности за нарушение законодательства в сфере поставок горюче-смазочных материалов (ГСМ). Об этом РИА Новости рассказал руководитель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.

«Думаю, нам придется обсудить увеличение штрафов для компаний, которые будут нарушать антимонопольное законодательство и законодательство, регулирующее рыночные процедуры. Возможно, вплоть до уголовной ответственности», — заявил сенатор.

По словам Двойных, сделать это необходимо для того, чтобы ответственность за нарушения была соразмерна последствиям. Он отметил, что Совфед уже направил соответствующий запрос в кабмин и профильные министерства, чтобы ведомства подготовили предложения по решению проблемы.

Парламентарий также отметил, что при необходимости будет рассмотрена необходимость внесения изменений в законодательство.

В настоящее время российские власти борются с ростом цен на горючее в стране. 21 сентября был запрещен экспорт бензина и дизельного топлива за исключением ряда случаев. После этого ФАС возбудила уголовные дела против ряда компаний. Ближе к ноябрю цены на топливо начали снижаться, а власти заговорили о возможном снятии запрета на его экспорт.

Ранее на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже вновь увеличилась стоимость топлива.