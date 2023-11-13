Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России задумались о повышении штрафов за недобросовестные поставки горючего

Сенатор Двойных: штрафы за недобросовестные поставки ГСМ могут повысить

close
100%
Мария Девахина/РИА Новости

В России рассматривают вопрос о повышение штрафов для предприятий и введении уголовной ответственности за нарушение законодательства в сфере поставок горюче-смазочных материалов (ГСМ). Об этом РИА Новости рассказал руководитель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.

«Думаю, нам придется обсудить увеличение штрафов для компаний, которые будут нарушать антимонопольное законодательство и законодательство, регулирующее рыночные процедуры. Возможно, вплоть до уголовной ответственности», — заявил сенатор.

По словам Двойных, сделать это необходимо для того, чтобы ответственность за нарушения была соразмерна последствиям. Он отметил, что Совфед уже направил соответствующий запрос в кабмин и профильные министерства, чтобы ведомства подготовили предложения по решению проблемы.

Парламентарий также отметил, что при необходимости будет рассмотрена необходимость внесения изменений в законодательство.

В настоящее время российские власти борются с ростом цен на горючее в стране. 21 сентября был запрещен экспорт бензина и дизельного топлива за исключением ряда случаев. После этого ФАС возбудила уголовные дела против ряда компаний. Ближе к ноябрю цены на топливо начали снижаться, а власти заговорили о возможном снятии запрета на его экспорт.

Ранее на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже вновь увеличилась стоимость топлива.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий