Российские врачи спасли мужчину со слоновьей стопой

В Волгоградской области врачи прооперировали пациента со слоновьей стопой и вернули ему возможность ходить. Об этом рассказали в пресс-службе комитета здравоохранения области.

Мужчина много лет страдал от местной слоновости левой нижней конечности. Левая стопа выросла у него до 46 размера, а из-за гигантизма двух пальцев он не могу носить никакую обувь. В 2004 году один из пальцев ампутировали, но после операции возникли осложнения. В 2018 году мужчина пережил еще одно вмешательство: в тот раз ему ампутировали еще часть стопы, но после второй операции у пациента вновь были осложнения, которые врачи не могли купировать пять лет.

В 2023 году житель Волгоградской области обратился в больницу имени Фишера города Волжский. Там врачи провели диагностику и приняли решение провести еще две операции.

«В ходе операций ему было выполнено иссечение нежизнеспособных и измененных тканей, а также пересадка кожи расщепленным лоскутом. Послеоперационный период протекал относительно благоприятно — приживляемость составила 80%, болевой синдром у пациента купирован», — рассказали в пресс-службе комздрава.

Как рассказали медики, сейчас мужчина может ходить, опираясь на левую ногу.

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