Стало известно о состоянии эвакуированных из сектора Газа граждан России

Состояние эвакуированных из сектора Газа российских граждан удовлетворительное, медики дали согласие на их перевозку в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Министерства здравоохранения России.

Ранее сообщалось, что группа из 70 эвакуированных из сектора Газа россиян прибыла в оперативный штаб МЧС РФ в Каире.

В Минздраве РФ уточнили, что среди 70 эвакуированных россиян есть одна беременная женщина, а также 27 детей, пятеро из которых возрастом от трех месяцев до трех лет.

«Все 70 эвакуируемых в удовлетворительном состоянии, допущены к перелету Каир — Москва. В полете их будут сопровождать медики», — заявили в ведомстве.

Также ТАСС информировал, что россиянам пришлось покинуть свои дома в палестинском анклаве и добираться до контрольно-пропускного пункта «Рафах» на границе с Египтом под обстрелами и бомбежками израильских военных.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что командный центр ХАМАС расположен под центральной больницей сектора Газа.